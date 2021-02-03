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Джефф Безос покидає пост генерального директора Amazon: хто його замінить
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Засновник компанії Amazon Джефф Безос перестане бути її генеральним директором. Це рішення він прийняв після 25 років на цій посаді. Повідомляється, що до кінця вересня 2021 року Безос перейде на позицію виконавчого голови ради директорів.
Новим гендиректором Amazon призначений Енді Ясси, який зараз обіймає посаду виконавчого директора Amazon Web Services.
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У ролі виконавчого голови я маю намір зосередити всі свої сили й увагу на нових продуктах і ініціативах. Енді добре відомий у компанії та працює в Amazon майже так само довго, як я. Він стане видатним лідером, і я повністю йому довіряю, – повідомив Безос співробітникам компанії.
Енді Яси призначений новим гендиректором Amazon / Фото Getty Images
Відзначається, що акції Amazon майже не змінилися у ціні після заяви про зміну керівництва.
Раніше стало відомо, що аерокосмічна компанія Blue Origin, що також належить Джеффу Безосу, планує провести навесні 2021 року перший політ з екіпажем на борту.
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