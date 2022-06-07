"Джавеліна", а не "Мівіна": волонтери виготовляють локшину для захисників

Волонтери створили "Гоголівську Джавеліну" і це домашня локшина, яку назвали на честь знаменитого ПЗРК. Відомо, що вже доставили на фронт тонну таких "Джавелін". Читайте далі та дізнайтеся, як з'явився такий аналог "Мівіні"!

Волонтери з миргородського Гончаренка центру із селища Гоголеве, що на Полтавщині, організували кулінарний цех та роблять домашню локшину для ЗСУ за унікальним сімейним рецептом.

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Найстарша та найдосвідченіша господарка, яка готує "Джавеліну" вже має 90 років.

Захисники на передовій від лютого отримали понад тонну "Гоголівської Джавеліни" – поживної та смачної локшини.

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