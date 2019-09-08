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Джастін Тімберлейк повертається в кіно: кого зіграє популярний актор
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Популярний співак і актор Джастін Тімберлейк зіграє головну роль в інді-драмі "Палмер". У стрічці він перевтілиться у футболіста, який вийшов з в'язниці.
Режисер картини – Фішер Стівенс ("Хакери", "Коротке замикання").
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Як пише Collider, у 2016 році сценарій фільму увійшов у Чорний список кращих сценаріїв у Голлівуді.
Відомо, що Тімберлейк зіграє колишнього футболіста з коледжу, який повертається в рідне місто після в'язниці, щоб змінити своє життя на краще. Там він стикається з примарами минулого та стає відповідальним за юнака, якого залишила мати.
Це буде перша роль Тімберлейка в кіно з часів драми "Колесо чудес" режисера Вуді Аллена, яка вийшла у 2017 році.
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