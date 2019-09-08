Джастін Тімберлейк повертається в кіно: кого зіграє популярний актор

Популярний співак і актор Джастін Тімберлейк зіграє головну роль в інді-драмі "Палмер". У стрічці він перевтілиться у футболіста, який вийшов з в'язниці.

Режисер картини – Фішер Стівенс ("Хакери", "Коротке замикання").

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Як пише Collider, у 2016 році сценарій фільму увійшов у Чорний список кращих сценаріїв у Голлівуді.

Відомо, що Тімберлейк зіграє колишнього футболіста з коледжу, який повертається в рідне місто після в'язниці, щоб змінити своє життя на краще. Там він стикається з примарами минулого та стає відповідальним за юнака, якого залишила мати.

Це буде перша роль Тімберлейка в кіно з часів драми "Колесо чудес" режисера Вуді Аллена, яка вийшла у 2017 році.

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