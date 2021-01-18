Джастін Тімберлейк і Джесіка Біл знову стали батьками: відео

У родині американського співака Джастіна Тімберлейка і актриси Джесіки Біл народився хлопчик. Про це попартист повідомив в анонсі телешоу Еллен Дедженерес.

Малюка назвали Фінеас. Він приголомшливий і такий милий! І ніхто тепер не спить... 38-річна Джессіка Біл ретельно приховувала свою вагітність, тому новина про поповнення в зірковому сімействі стала сюрпризом.

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Нагадаємо, що Джастін і Джессіка одружилися в 2012 році після п'яти років знайомства. Їх первісток, син Сайлас, народився в квітні 2015 року. До Біл Тімберлейк зустрічався зі співачкою Брітні Спірс, а потім з актрисою Камерон Діас. Джессіка Біл дебютувала у великому кіно в фільмі жахів Техаська різанина бензопилою. Потім були Блейд: Трійця і Ілюзіоніст (2006).

Колишньому учаснику бойз-бенду N'Sync Джастіну Тімберлейку 31 січня виповнюється 40 років. Почавши сольну кар'єру, він перетворився на одного з найкращих американських попвиконавців.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

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