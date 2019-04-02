Джастін Бібер влаштував своїм фанатам жорсткий розіграш

Популярний канадський поп-співак Джастін Бібер влаштував для своїх фанатів кумедний розіграш. Промовисті знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У понеділок, 1 квітня, Бібер заявив, що його дружина Хейлі Болдуїн вагітна. Він опублікував фото УЗД, на якому видно плід. У свою чергу підписники припустили, що улюблена артистка чекає дитину.

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Трохи пізніше виконавець показав знімок, на якому Хейлі Болдуїн позує в кабінеті лікаря і тримається за кругленький живіт. "Якщо ви раптом подумали, що це першоквітневий жарт", – підписав публікацію хлопець.

Ще через годину Джастін Бібер опублікував другий знімок УЗД, на який додав цуценя на місце майбутньої дитини. Під фото співак зізнався, що розіграв своїх шанувальників.

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