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Джастін Бібер влаштував своїм фанатам жорсткий розіграш

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуїн - фото 1
Джастін Бібер і Хейлі Болдуїн / instagram

Популярний канадський поп-співак Джастін Бібер влаштував для своїх фанатів кумедний розіграш. Промовисті знімки він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У понеділок, 1 квітня, Бібер заявив, що його дружина Хейлі Болдуїн вагітна. Він опублікував фото УЗД, на якому видно плід. У свою чергу підписники припустили, що улюблена артистка чекає дитину.

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Джастін Бібер влаштував своїм фанатам жорсткий розіграш - фото 318428

Трохи пізніше виконавець показав знімок, на якому Хейлі Болдуїн позує в кабінеті лікаря і тримається за кругленький живіт. "Якщо ви раптом подумали, що це першоквітневий жарт", – підписав публікацію хлопець.

Джастін Бібер влаштував своїм фанатам жорсткий розіграш - фото 318430

Ще через годину Джастін Бібер опублікував другий знімок УЗД, на який додав цуценя на місце майбутньої дитини. Під фото співак зізнався, що розіграв своїх шанувальників.

Джастін Бібер влаштував своїм фанатам жорсткий розіграш - фото 318429

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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