Джастін Бібер призначив дату свого весілля

Весілля пари варто очікувати вже в кінці цього року / instagram

Американський поп-виконавець Джастін Бібер і його кохана модель Хейлі Болдуін оголосили про радісну подію.

Як стало відомо, пара може одружитися до кінця 2018 року. З'ясувалося, що кохані вже подали заяву на оформлення шлюбу.

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Така інформація стала відома від джерела для порталу TMZ. 13 вересня Джастін і Хейлі відвідали міський суд Нью-Йорка. Джерела повідомляють, що пара знаменитостей подала заяву на укладення шлюбу. При цьому Джастін Бібер зізнався, що не може дочекатися, коли з'єднає себе узами шлюбу з коханою дівчиною.

Інші джерела видання припускають, що пара могла вже перебувати у шлюбі. Відповідно до законів США, шлюбна ліцензія діє протягом 60 днів, швидше за все, весілля пари варто очікувати вже в кінці цього року. Також інсайдер повідомив, що до вінчання пара готується вкрай відповідально.

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