Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Джастін Бібер призначив дату свого весілля

  • 21
Весілля пари варто очікувати вже в кінці цього року - фото 1
Весілля пари варто очікувати вже в кінці цього року / instagram

Американський поп-виконавець Джастін Бібер і його кохана модель Хейлі Болдуін оголосили про радісну подію.

Як стало відомо, пара може одружитися до кінця 2018 року. З'ясувалося, що кохані вже подали заяву на оформлення шлюбу.

І ще: Кіра Найтлі неприємно здивувала шанувальників

Така інформація стала відома від джерела для порталу TMZ. 13 вересня Джастін і Хейлі відвідали міський суд Нью-Йорка. Джерела повідомляють, що пара знаменитостей подала заяву на укладення шлюбу. При цьому Джастін Бібер зізнався, що не може дочекатися, коли з'єднає себе узами шлюбу з коханою дівчиною.

Інші джерела видання припускають, що пара могла вже перебувати у шлюбі. Відповідно до законів США, шлюбна ліцензія діє протягом 60 днів, швидше за все, весілля пари варто очікувати вже в кінці цього року. Також інсайдер повідомив, що до вінчання пара готується вкрай відповідально.

Читайте також: The Hardkiss встановили рекорд на YouTube

Джерело: tmz
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 301
Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
  • 18:00, 10 вересня
  • 442
Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
  • 15:16, 12 вересня
  • 1549
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура