Джастін Бібер підтвердив одруження

Обраницею співака стала супермодель і телеведуча Хейлі Болдвін – молодша дочка актора Стівена Болдвіна і племінниця Алека Болдвіна.

Канадський співак Джастін Бібер підтвердив, що американська модель і телеведуча Хейлі Болдуін стала його дружиною.

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"Моя дружина чудова", – прокоментував Бібер фото в Instagram, на якому пара тримається за руки.

Відзначимо, сама модель вже змінила прізвище у своєму акаунті в соціальній мережі і стала Хейлі Бібер.

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