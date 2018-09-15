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Джастін Бібер офіційно одружився
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Канадський співак Джастін Бібер одружився на американській моделі Хейлі Болдвін.
За словами джерела, близького до сім'ї артиста, молоді люди в п'ятницю, 14 вересня, офіційно зареєстрували шлюб в суді Нью-Йорка.
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Весільна церемонія в церкві і святкування з сім'єю і друзями пройдуть пізніше.
Варто відзначити, що обраницею співака стала Хейлі Болдвін – молодша дочка актора Стівена Болдвіна і племінниця Алека Болдвіна. Її відносини з Бібером почалися в 2015-2016 роках, але потім пара розлучилася. Після того, як співак розлучився з актрисою Селеною Гомес, вони знову зійшлися.
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