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Джастін Бібер офіційно одружився

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Джастін Бібер і Хейлі Болдвін - фото 1
Джастін Бібер і Хейлі Болдвін / Instagram

Канадський співак Джастін Бібер одружився на американській моделі Хейлі Болдвін.

За словами джерела, близького до сім'ї артиста, молоді люди в п'ятницю, 14 вересня, офіційно зареєстрували шлюб в суді Нью-Йорка.

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Весільна церемонія в церкві і святкування з сім'єю і друзями пройдуть пізніше.

Варто відзначити, що обраницею співака стала Хейлі Болдвін – молодша дочка актора Стівена Болдвіна і племінниця Алека Болдвіна. Її відносини з Бібером почалися в 2015-2016 роках, але потім пара розлучилася. Після того, як співак розлучився з актрисою Селеною Гомес, вони знову зійшлися.

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Джерело: people
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