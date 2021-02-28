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Джастін Бібер анонсував вихід нового альбому Justice: коли він вийде
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Канадський співак Джастін Бібер анонсував вихід свого нового альбому "Justice". Радісною новиною зі своїми фанатами він поділився на своєму інстаграмі. Розповідаємо, коли вийде платівка виконавця.
Повного трек-листа поки що немає, але відомо що до релізу увійдуть пісні, що побачили світ торік: "Holy", записана за Chance the Rapper, і "Lonely", створена разом з Бенні Бланко. Крім того, до нього потрапила композиція "Anyone", яку артист представив 1 січня цього року.
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"У той час, коли з цією хиткою планетою відбувається так багато поганого, ми всі прагнемо зцілення та справедливості для людства. Створюючи цей альбом, моєю метою було робити музику, яка дасть комфорт, писати пісні, в яких люди зможуть знайти відображення себе та знаходити з ними зв'язок. Я хотів, щоб люди почувалися менш самотніми", – написав Бібер.
Вихід альбому "Justice" запланований на 19 березня на лейблі Raymond Braun Media Group, який співак Ашер відкрив під заступництвом Def Jam Recordings.
Попередній альбом Джастіна Бібера "Changes" вийшов у лютому минулого року. З нього він випустив сингли "Yummy", "Intentions" і "Forever".
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