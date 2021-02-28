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Джастін Бібер анонсував вихід нового альбому Justice: коли він вийде

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Джастін Бібер анонсував вихід альбому Justice - фото 1
Джастін Бібер анонсував вихід альбому Justice

Канадський співак Джастін Бібер анонсував вихід свого нового альбому "Justice". Радісною новиною зі своїми фанатами він поділився на своєму інстаграмі. Розповідаємо, коли вийде платівка виконавця.

Повного трек-листа поки що немає, але відомо що до релізу увійдуть пісні, що побачили світ торік: "Holy", записана за Chance the Rapper, і "Lonely", створена разом з Бенні Бланко. Крім того, до нього потрапила композиція "Anyone", яку артист представив 1 січня цього року.

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"У той час, коли з цією хиткою планетою відбувається так багато поганого, ми всі прагнемо зцілення та справедливості для людства. Створюючи цей альбом, моєю метою було робити музику, яка дасть комфорт, писати пісні, в яких люди зможуть знайти відображення себе та знаходити з ними зв'язок. Я хотів, щоб люди почувалися менш самотніми", – написав Бібер.

Вихід альбому "Justice" запланований на 19 березня на лейблі Raymond Braun Media Group, який співак Ашер відкрив під заступництвом Def Jam Recordings.

Попередній альбом Джастіна Бібера "Changes" вийшов у лютому минулого року. З нього він випустив сингли "Yummy", "Intentions" і "Forever".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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