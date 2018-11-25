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Джаред Лето позбувся гідності заради нової ролі

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Джаред Лето не перестає дивувати - фото 1
Джаред Лето не перестає дивувати

Участь Джареда Лето в проекті Marvel про вампіра Морбіуса стартувала з кардинальної зміни образу.

Лето – один із небагатьох акторів, які інтригують глядачів уже самою своєю зовнішністю перед зйомками.

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Актор влаштував цілу виставу зі збривання бороди, сценарій якої закінчився невідомою розв'язкою.

Практично короткометражка про прощання Джареда з бородою супроводжується хештегою #MORBIUS, що може означати лише одне: він готується до ролі персонажа Marvel Comics.

Ще в липні стало відомо, що Лето візьме участь в екранізації коміксу про Морбіуса, живого вампіра. Саме тому ролик закінчується без показу гладко поголеного обличчя Джареда, але з "фірмовим" вампірським оскалом Морбіуса.

До слова, так виглядає Джаред без бороди:

Джаред Лето без бороди, як немовля - фото 291148
Джаред Лето без бороди, як немовля

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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