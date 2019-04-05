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Джаред Лето постав в образі вампіра з Marvel: відео

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Джаред Лето - фото 1
Джаред Лето / instagram

Голлівудський актор Джаред Лето знімається в ролі вампіра Морібуса. Фільм повинен вийти в липні майбутнього року.

Американський актор Джаред Лето опублікував кадри з нового фільму з його участю – Морібус, живий вампір. Стрічку знято за коміксами Marvel. Перший кадр з'явився на його сторінці в Instagram.

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У Кадрі Джаред постав в образі вампіра, що стоїть на вулиці серед численних перехожих.

"Тому що ніхто більше не піде цим шляхом. Це місце тіней, де ми робимо те, що повинно бути зроблено, незалежно від ціни", – зазначив актор у коментарі до фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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