Джамала заінтригувала фанатів сімейним фото

Відома співачка Джамала потішила прихильників родинним знімком та несподіваними новинами.

35-річна українська виконавиця Джамала активно приділяє час не лише своїй сім'ї, а й різноманітним музичним та не тільки проектам. До того ж, зірка знаходить час і для соцмережі Instagram, де веде профіль. Там за нею стежать понад 645 тисяч користувачів.

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Нещодавно Джа опублікувала чарівне чорно-біле фото з чоловіком та маленьким сином.

"Так складно піти на ранкові зйомки, коли бачиш своїх пацанів сплячими! Вони так мене надихають на постійний рух! Скоро стільки нового!!!! Нова пісня "Solo", цікаві телепроекти та ...! Дякую, що ви зі мною, мої 645к! Ви вже теж як частина моєї маленької сім'ї, надихаєте мене дуже!!!" – відзначила співачка під знімком, заінтригувавши фанатів новинами про свіжі проекту та новенький трек.

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