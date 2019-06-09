Джамала з чоловіком вирушила на відпочинок в екзотичну країну: фото

Популярна співачка Джамала вирішила перепочити після напружених зйомок в шоу "Голос. Діти". Артистка разом з чоловіком захотіла розслабитися і насолодитися відпусткою, тому в компанії коханого Бекіра Сулейманова вона відправилася в Марокко.

Першими кадрами з екзотичного і сонячного курорту, а також своїми враженнями від подорожі Джамала поділилася в Instagram. Співачка опублікувала знімок в яскравому візерунчастому вбранні і зізналася, що її казкова відпустка стартувала. Втім, її затьмарив дуже довгий переліт, адже в дорозі зірка провела 15 годин.

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"Нарешті на місці! Цього разу ми у сонячному Марокко. Стомлені від перельоту, но водночас щасливі, бо попереду невелика відпустка у справжній казці. Країні, яка надихає митців по всьому світу. Давно хотіла тут побувати", – написала зірка.

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