Джамала підкорила шанувальників знімком у короткому топі

Популярна українська співачка Джамала через щільний робочий графік рідко встигає стежити за часом. Так, артистка у новому дописі в Instagram розповіла, як втратила лік часу під час захоплюючої фотосесії, прикріпивши до поста ефектне фото.

На новому знімку Джамала позує в чорних брюках із завищеною талією і в білосніжній короткій блузці з довгими оригінально оформленими рукавами і шнурівкою в області грудей. Цікава фотосесія проходила на вулиці.

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"Продовжуючи тему абсолютно творчої свободи, хочу поділитися з вами бекстейдж зі фотосесії. Люблю такі спонтанні та легкі зйомки, коли ти не прив'язана до якихось образів чи щільного таймінгу. Тільки свобода – тільки творчість!" – поділилася співачка.

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