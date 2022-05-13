Вільні: Міка Ньютон записала пісню про Україну, яку виконала на Ґреммі

Українська артистка Міка Ньютон виступала на Ґреммі 4 квітня 2022 року з піснею про Україну "Вільні". Тепер слухачі мають нагоду послухати цю композицію на музичних платформах.

Автор слів – американець, співак Джон Ледженд. Міка Ньютон, яка проживає у США, переклала ліричну частину пісні українською мовою. Відомо, що це перша пісня та кліп, які випустила співачка за останні 9 років.

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Автор відео – 17-річний українець Богдан Крушельницький. Хлопець з міста Сарни й навчається на факультеті кіно-, фото- та відеосправ. Відомо, що Богдан перебуває в Україні й створював цей ролик у бомбосховищі під час повітряних тривог та під звучання сирен.

"З перших акордів я полюбила цю пісню і для мене честь, що я змогла її заспівати українською і тепер презентую сингл "Вільні", – коментує Міка Ньютон вихід своєї нової музичної роботи.

Міка Ньютон розповіла, що переклала пісню українською за пів дня, адже це була спонтанна співпраця – до неї звернулися, як до української співачки, яка мала взяти участь у проєкті, деталі про який не озвучувалися.

Слухати пісню Mika Newton – Вільні:

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