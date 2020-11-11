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Дзеркальна дата 11.11.2020: у яких знаків Зодіаку кардинально зміниться життя в цей день
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Гороскоп на особливу дзеркальну дату 11.11.2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку приголомшливий успіх і зміни, які стартують саме 11 листопада. Астрологи назвали трьох представників зодіакального кола, яким пощастить.
Козеріг
11 листопада дуже сприятливий день для зміни роботи і професії, вирішення творчих завдань. Цей період хороший для складання планів на майбутнє, і їх втілення. У стосунках з коханою людиною вас чекає сюрприз, який подарує вам свіжі почуття і переживання. Можливі віщі сни.
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Рак
Цей день обіцяє бути дуже вдалим. Вас чекають зміни в матеріальному житті, які ви сприймете як належне. Не виключені ділові пропозиції, але це приведе вас до розгубленості. Астрологи радять не втрачати контролю над повсякденними подіями. Крім того, сьогодні ваш творчий потенціал зросте.
Телець
Тельців чекає непередбачуваний день. Сьогодні велика ймовірність появи нової закоханості, яка вплине на ваше подальше життя. Зірки радять присвятити цей день наведенню порядку. Ймовірно, вам захочеться переставити меблі або поміняти малюнок шпалер. А ось фінансовими справами краще не займатися – ви можете постраждати від нерішучості або зайвої довірливості.
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