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ДИНАМО – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію 1/8 Кубка України

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Українське Класичне - фото 1
Українське Класичне / gettyimages

Матч між командами Динамо – Шахтар у рамках 1/8 фіналу Кубка України відбудеться у середу, 30 жовтня. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за своїх фаворитів!

Кубкову зустріч Динамо і Шахтаря хотілося б побачити у фіналі турніру, як це вже неодноразово траплялось, але цього разу жеребкування звело запеклих суперників на стадії в 1/8 фіналу.

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Зазвичай, протистояння "біло-синіх" і "гірників" не обходиться без справжніх баталій, червоних карток та навіть бійок. Сподіваємось, цього разу команди зосередяться на футболі.

АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – ШАХТАР

  • Дата: 30.10.2019
  • Коли: 19:30
  • Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ
  • Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)
  • На якому каналі трансляція: 2+2
  • Де дивитись онлайн: на сайті 2+2, livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 3.55 х 3.65 х 2.00

Переможець цього поєдинку вийде у чвертьфінал Кубка, матчі якого заплановані на березень 2020 року. Нагадаємо, що минулоріч володарем трофея став Шахтар, який обіграв Динамо ще в 1/4 фіналу у серії післяматчевих пенальті.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО VS ШАХТАР

Загалом команди зустрічались у фіналі турніру 10 разів: на рахунку кожної з команд по п'ять перемог. Ще 5 ігор лідери українського чемпіонату провели на стадіях плей-оф, і всі ці матчі закінчилися на користь Шахтаря. Випереджають "гірники" своїх суперників і за загальною кількістю перемог в Кубку України: 13 проти 11 титулів.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ДИНАМО – ШАХТАР

До принципового протистояння клуби підходять не з найкращим настроєм. На вихідних обоє втратили очки у Чемпіонаті України: підопічні Михайличенка зіграли внічию 1:1 з Карпатами, а підопічні Каштру – у суху нічию з Олександрією

Букмекери все ж більше вірять у перемогу "гірників". Середній коефіцієнт на успіх Шахтаря в основний час – 2.00, тоді як на виграш Динамо – 3,55. Нічия оцінюється у 3,65.

Афіша Динамо на матч 30-10-2019 - фото 364898
Афіша Динамо на матч 30-10-2019

Стартові склади команд на 1/8 Кубка України

  • Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Караваєв, Вербич, Циганков, Бєсєдін
  • Шахтар: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Матвієнко, Коваленко, Ісмаїлі, Болбат
Афіша Шахтаря на матч - фото 364899
Афіша Шахтаря на матч

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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