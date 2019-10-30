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ДИНАМО – ШАХТАР ▶ дивитись онлайн трансляцію 1/8 Кубка України
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Матч між командами Динамо – Шахтар у рамках 1/8 фіналу Кубка України відбудеться у середу, 30 жовтня. До вашої уваги онлайн трансляція поєдинку: вмикайте та вболівайте за своїх фаворитів!
Кубкову зустріч Динамо і Шахтаря хотілося б побачити у фіналі турніру, як це вже неодноразово траплялось, але цього разу жеребкування звело запеклих суперників на стадії в 1/8 фіналу.
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Зазвичай, протистояння "біло-синіх" і "гірників" не обходиться без справжніх баталій, червоних карток та навіть бійок. Сподіваємось, цього разу команди зосередяться на футболі.
АНОНС МАТЧУ ДИНАМО – ШАХТАР
- Дата: 30.10.2019
- Коли: 19:30
- Місце проведення: стадіон НСК "Олімпійський", Київ
- Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)
- На якому каналі трансляція: 2+2
- Де дивитись онлайн: на сайті 2+2, livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 3.55 х 3.65 х 2.00
Переможець цього поєдинку вийде у чвертьфінал Кубка, матчі якого заплановані на березень 2020 року. Нагадаємо, що минулоріч володарем трофея став Шахтар, який обіграв Динамо ще в 1/4 фіналу у серії післяматчевих пенальті.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДИНАМО VS ШАХТАР
Загалом команди зустрічались у фіналі турніру 10 разів: на рахунку кожної з команд по п'ять перемог. Ще 5 ігор лідери українського чемпіонату провели на стадіях плей-оф, і всі ці матчі закінчилися на користь Шахтаря. Випереджають "гірники" своїх суперників і за загальною кількістю перемог в Кубку України: 13 проти 11 титулів.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ ДИНАМО – ШАХТАР
До принципового протистояння клуби підходять не з найкращим настроєм. На вихідних обоє втратили очки у Чемпіонаті України: підопічні Михайличенка зіграли внічию 1:1 з Карпатами, а підопічні Каштру – у суху нічию з Олександрією
Букмекери все ж більше вірять у перемогу "гірників". Середній коефіцієнт на успіх Шахтаря в основний час – 2.00, тоді як на виграш Динамо – 3,55. Нічия оцінюється у 3,65.
Стартові склади команд на 1/8 Кубка України
- Динамо: Бущан, Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелєв, Сидорчук, Караваєв, Вербич, Циганков, Бєсєдін
- Шахтар: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Коноплянка, Матвієнко, Коваленко, Ісмаїлі, Болбат
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