Дякую: дивіться зворушливий короткометражний фільм про українського волонтера

У мережу виклали короткометражний фільм "Дякую!". Його режисером став Максим Люков.

Головну роль у картині "Дякую!" зіграв Євгеній Ламах. А зняли її у рамках проєкту "Дивись українське".

Фільм "Дякую!" зняли ще у 2018 році. Короткометражна стрічка входить до альманаху "На своїй землі".

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Сюжет короткометражки "Дякую!"

У фільмі молодий волонтер на старенькому мікроавтобусі намагається завезти усе необхідне військовим на Сході. Там, де йдуть активні бойові дії. На щастя, на шляху хлопця трапляються хороші люди, хоч і далекі від волонтерства, які намагаються допомогти йому.

Дякую – дивіться онлайн короткометражний фільм про волонтера:

Зауважимо, що у стрічці зняли справжній волонтерський автомобіль. Він подолав понад 1000 кілометрів по зоні бойових дій. У ньому доставляли медикаменти, а також евакуювали поранених.

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