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Двоє: Макс Барських презентував пісню про кохання українською

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Барських - фото 1
Барських

Співак Макс Барських презентував трек Двоє українською мовою і mood-відео до нього. Шанувальники залишилися у захваті!

Популярний співак Макс Барських представив україномовний хіт "Двоє". Прем'єра треку відбулася у день народження артиста.

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Макс Барських, коментуючи прем'єру, зазначив, що серед мільйонів сердець є тільки одне, з яким хочеться звучати в такт. Барських впевнений, що у моменти єднання закоханих сердець весь світ для них перестає існувати. Однак натомість усередині зароджується цілий Всесвіт.

"Двоє" ще один сингл з майбутнього альбому співака "1990", представлений в рамках музичного квесту Nezemnaya2020, і третій довгоочікуваний реліз українською мовою в кар'єрі Барських.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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