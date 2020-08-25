Двоє хлопців з Торонто створили бренд чоловічих бікіні: фото

Ніколи не замислювалися, як може виглядати чоловіча версія бікіні? Ну, не варто шукати далі, бо два хлопці з Торонто уже придумали дизайн бікіні для чоловіків.

Двоє хлопців з Торонто Чад Саско і Тейлор Філд створили компанію Brokinis, яка випускає бікіні для чоловіків. Перша модель, яку можна замовити у них, – асиметричний купальний костюм з бретелькою на одне плече, який хлопці назвали брокіні.

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"Ми почали ходити на холостяцькі вечірки і одягали божевільні купальні костюми, а потім побачили в мережі купальник для реслінгу і подумали: "Ей, це ж може бути купальний костюм"", – пояснив Саско ідею запуску своїх купальників.

За словами модельєрів-любителів, костюми були досить класними, але насправді прозорими. Хлопці хотіли зробити щось, у чому можна було б плавати, тому почали звертатися до виробників і знайшли те, що потрібно.

На цю мить у Brokinis можна замовити чоловічий купальник у двох кольорах – блакитний в ананаси та білий у фламінго. Вартість чоловічої версії бікіні – 40 доларів.

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