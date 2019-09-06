Двоколірні джинси: новий тренд у Instagram

Як виглядають джинси, які зроблять білу футболку та кросівки більш стильними. Спробувати цю тенденцію безперечно варто!

Двоколірний денім – нова тенденція, яка поступово захоплює Instagram.

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Такі відтінки як рожевий або фіолетовий безумовно будуть привертати увагу. Різнобарвні кишені, кольоровий пояс, кольорові смужки з боків. Природна оригінальність цього тренду робить його таким привабливим. Ніхто не говорить, що треба відмовитися від вузьких джинсів. Але спробувати цю тенденцію безперечно варто.

Це може бути І великий яскравий принт або аплікація. Або принципово інший матеріал: наприклад, велика шкіряна або хутряна латочка на одній зі штанин. Загалом, джинсова тканина має впадати в око: вона і зробить з вас модну зірку.

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