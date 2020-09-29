Дводверний Mercedes-Benz 1957 року продали за космічні гроші

Рідкісний екземпляр Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1957 року випуску продали за рекордну суму в $ 1 152 000. У чому його цінність?

Спеціалізований сайт з продажу класичних і екзотичних автомобілів Bring A Trailer відзначився новим рекордом. На торгах продали рідкісний екземпляр культової моделі, виготовлений 63 роки тому.

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На одометрі прекрасно відновленого Mercedes-Benz 300 SL всього 91 тис. км. За свою довгу історію авто неодноразово змінювало власників, але при цьому збереглося в чудовому стані. Спочатку купе належало покупцеві з Бельгії, у якого воно було до 1981 року. Наступні 22 роки купе провело у Великобританії, а потім вирушило за океан до Канади. У 2014 році Mercedes-Benz пройшов повний курс реставрації, що тривав 2 роки.

Класичне купе 300 SL (W 198) першого покоління, яке випускали з серпня 1954 по травень 1957 року, виготовили в кількості всього 1400 примірників. Завдяки унікальній для свого часу системі розподіленого уприскування Bosch 6-циліндровий мотор розвивав 215 к.с.

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