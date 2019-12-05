Чоловіки зізналися, що роблять тільки з тими, кого кохають

Чоловіки доволі скупі на емоції, а їхні почуття проявляються не словами. Однак, є певні речі, на які вони здатні лише з жінкою, яку щиро кохають.

У пріоритеті – ваші бажання та інтереси. Ні, ми не хочемо сказати, що люблячі чоловіки повністю забувають про себе і про свої бажання. Але інтереси коханої завжди для них означають трішки більше за свої. Або, як мінімум, нарівні зі своїми.

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Поважає близьких своєї коханої. Він не зобов'язаний їх любити. Адже це, по суті, чужі і незнайомі для нього люди, які ще й вороже можуть бути до нього налаштовані в деяких випадках. Але ці люди важливі для тієї, яку він кохає. А значить він буде їх поважати.

Пишається вами. Будь-яким вашим успіхом. Він ніколи не скаже "Та якби не я!". Люблячий чоловік не стане применшувати ваших переваг.

Показує свої емоції. Чоловіків змалку вчать не виявляти емоцій. Не плакати. Не нити. Не скаржитися. Якщо ваш чоловік може показати вам свою душу, він вас любить. Піддатися почуттям, показати себе звичайною людиною.

Ви –​ найкраща для нього. Завжди. Навіть з червоним застудженим носом. Навіть спросоння з розпатланою шевелюрою. З розтяжками після вагітності. Товста, схудла, втомлена, замучена.

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