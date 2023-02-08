Дві вагомі причини почати ранок з прохолодного душу

Холодний душ не тільки бадьорить, але і має дивовижні корисні властивості, які позитивно впливають на весь організм. Дізнайтеся, чому вам слід почати приймати прохолодний душ вже сьогодні!

Тільки не думайте, що ми змушуємо вас кидатися в крижану воду. Просто спробуйте провести невеличкий експеримент: наступного разу, коли будете приймати душ, почніть з гарячого, а закінчите холодним, пише anywellmag.

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У вас підвищаться захисні сили організму

Дослідження, проведене вченими Академічного медичного центру Амстердама, показало, що люди, які регулярно приймають холодний душ, на 29% рідше пропускають роботу або навчання через хворобу. Холодний душ вважається профілактичним засобом від застуди, грипу та інших інфекцій. Дослідники вважають, що підвищена швидкість метаболізму, яка виникає в результаті спроби тіла зігрітися, активує імунну систему і у відповідь вивільняє більше білих кров'яних тілець.

У вас покращиться настрій

Холодна вода допоможе вам стати менш дратівливим і підняти настрій. Відбувається це завдяки гормону норадреналіну, який відповідає за боротьбу з депресією. Цей гормон активно виробляється в головному мозку, коли тіло контактує з холодною водою.

Важливо! Перш ніж почати приймати вранці холодний душ, проконсультуйтеся з вашим лікарем, оскільки у цієї процедури є протипоказання.

Користь душу

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