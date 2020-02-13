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Гороскоп на 14 лютого 2020: на кого чекає справжня романтика
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі пророкують класний день, повний романтики і незабутніх відчуттів. Пориньте у вир кохання: обов'язково приділіть увагу своїй другій половинці. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 14 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овну варто уважно прислухатися до того, що говорять навколо: з розмов оточуючих він може дізнатися щось цікаве для себе, наприклад, інформацію або цінну ідею. Іншими словами, сьогодні ключ до успіху Овна це не стільки його особисті зусилля, скільки допомога і сприяння людей поруч.
Телець
Сьогодні Тельцю необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зорі гороскопу, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів.
Близнюки
Сьогодні найкраще Близнюки відчуватимуть себе далеко від дому. День не схиляє їх до того, щоб займатися роботою в тиші кабінету або домашніх стін. Навпаки, сьогодні Близнюкам треба внести у своє життя якомога більше різноманітності, побувавши там, де вони ще не були.
Рак
Рак може миттєво спалахнути інтересом до чогось, а також сам здатний заразити емоціями оточуючих! Можливо, саме сьогодні у нього виникне нове хобі або романтичне знайомство, а може бути, Рак сам буде натхненником якогось проєкту.
Лев
Зорі радять Леву провести якомога більше часу поза домом, наприклад, організувати дружню вечірку в кафе, поїхати на природу, в кіно, в цирк. Подолавши сьогодні свою інертність, Лев не пошкодує: він має шанс чудово провести час і зав'язати цікаві знайомства. Час розфарбувати похмурі будні!
Діва
Діви, вашими діями сьогодні управляє енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.
Терези
Оточуючі здатні вилити на голову Терезі чимало критики. Це може проявлятися в різній формі, від ласкавого кепкування близьких до різкого невдоволення начальства. Навіть найменші прорахунки Терезів будуть кидатися в очі оточуючим.
Скорпіон
Сьогодні зорі гороскопу надають Скорпіону хороші можливості в справах, пов'язаних з розумовою працею, обмірковуванням і плануванням. День не дуже вдалий для того, щоб почати втілювати ідеї в життя, але ось для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально!
Стрілець
Сьогодні зорі раз у раз будуть схиляти Стрільців давати оточуючим поради, причому поради ці будуть вельми слушними! Стрілець буде це робити просто так, за велінням душі, коли його ніхто не просить. Ну а якщо вже до нього звернуться за допомогою, то він зуміє чудово допомогти.
Козеріг
Козероги, зараз ви під впливом емоцій та егоїзму. Ваші наміри можна порівняти з капризом дитини, яка хоче отримати гарну іграшку негайно. Цей період у вашому житті символізують сентиментальність, сприйнятливість та дивовижна успішність.
Водолій
Сьогодні у Водолія є шанс надати своїм стосункам з коханою людиною нового потужного імпульсу. Життя дасть Водолію можливість відчути на своїх губах яскравий смак пригод і освіжити свої почуття. Піддатися цьому пориву і піти назустріч змінам або ж залишити все як є: вирішувати тільки йому.
Риби
У Риб чудовий день для любові у всіх її проявах! Якщо у них вже є кохана людина, їх чекає незабутній вечір. Якщо ж Риби тільки роблять перші кроки в нових відносинах, це хороший день для того, щоб просунутися вперед, як можна більше дізнавшись один про одного.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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