"Дві обісрані ганчірки": Алієв жорстко звернувся до футболістів, що мовчать про війну

Ексфутболіст збірної України Олександр Алієв засудив дії Анатолія Тимощука та Івана Ордеця. Останні зараз у Росії та мовчать про війну.

Натомість Вороніну та Ракицькому Алієв висловив повагу у своєму відео.

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"Тимощук, а куди ти зник? Що, язик у ж*пу засунув чи у когось в ж*пі він стирчить? Патріот ти наш український. Виявляється, ти прапорці на щоках малював, щоби попонтоватися. Ордець, а ти де? Як там Динамо Москва? Патріоти ви *єрові!", – констатував Алієв.

*Тимощук зараз працює помічником тренера пітерського Зеніту, а Ордець досі на контракті з московським Динамо, але втратив місце у стартовому складі.

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