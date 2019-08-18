Двейн Джонсон визнав сексуальним свого двійника в музеї мадам Тюссо: відео

Американський актор і зірка "Форсажу" Двейн Джонсон обзавівся відразу двома восковими копіями у знаменитому музеї мадам Тюссо. Він особисто оцінив своїх двійників, після чого опублікував відео в Instagram.

У знаменитому лондонському музеї мадам Тюссо з'явилися воскові фігури американської кінозірки Двейна Джонсона на прізвисько Скеля. Актор особисто приїхав подивитися на свою копію і першим сфотографуватися з нею. 47-річна зірка "Форсажу" відзначив, що його двійники дуже сексуальні.

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"Я запрошую всіх вас поспілкуватися зі мною, зробити кілька кумедних селфі, підняти келих і випити за важку роботу", – написав Двейн в Instagram, коментуючи ролик зі своїм двійником.

Примітно, що один буде виставлений в Лондоні, а другий – поїде по галереях усього світу. Актор також додав, що багато хто при зустрічі говорить йому, що він начебто повинен бути більшим. Але тепер, завдяки копіям, зірка буде чути подібні слова набагато рідше.

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