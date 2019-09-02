Двейн Джонсон показав яскраві фото з весілля на Гаваях

Голлівудський актор Двейн Джонсон поділився з підписниками знімками зі своєї таємної весільної церемонії на Гаваях. Так, через два тижні після церемонії актор опублікував серію кадрів зі святкування одруження.

Весілля 47-річного актора і його 34-річної коханої Лорен Хешіан, які разом уже 12 років і виховують двох доньок, відбулося 18 серпня і було несподіванкою для шанувальників пари.

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Як видно з фотографій, весілля, гості якого були одягнені в гавайські сорочки, проходило на майданчику на відкритому повітрі, з видом на океан. Гості сиділи на простих дерев'яних лавах, в той час як Джонсон і Хешіан обмінювалися клятвами під аркою, прикрашеною білими квітами.

Джонсон розповів, що його весілля на Гаваях було підготовлене сім'єю, щоб уникнути уваги папараці. "Для досягнення моєї мети №1 – повної конфіденційності – жоден фахівець з організації весіль або сторонні не були найняті", – написав актор.

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