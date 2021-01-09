Двейн Джонсон подарував автомобіль чоловікові, який прихистив його у підліткові роки

Голлівудський актор Двейн Джонсон подарував Ford F-150 чоловікові, на ім'я Бруно. Як зізнався найвисокооплачуваніший актор за версією Forbes, він би не добився того, що у нього є, без Бруно.

У 15 років Джонсону довелося переїхати з Гаваїв у Нешвіл, де його повинен був чекати батько. Як виявилося, ніхто його там не чекав, а тому майбутній актор був в новому для себе місті без житла, грошей і знайомих. Хлопця прихистив чоловік Бруно – він працював менеджером з реслінгу та жив у трейлері. Також він допоміг Двейну Джонсону влаштуватися на роботу і побудувати кар'єру в реслінгу – точніше, зробити в ній перші кроки.

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Особливо Джонсон відзначив вчинок Бруно, коли хлопець захотів собі машину – і чоловік витратив останні 40 доларів, щоб купити йому старий автомобіль. Звичайно ж, він був дуже старим і розвалювався на ходу, але все одно йому було дуже приємно. Тому він вирішив зробити подарунок у відповідь для Бруно – і подарував йому Ford F-150. Чоловік спочатку навіть не повірив, що це відбувається з ним, а після цього розплакався: "Ніколи в житті ніхто не робив для мене такого", – сказав він.

"Я люблю тебе, брат. Твоя доброта і твоє серце допомогли поміняти мій життєвий шлях. І, коли ти захочеш піти на пенсію, просто повідом про це мені – я завжди буду поруч. Насолоджуйся своїми поїздками!" – написав актор в Instagram.

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