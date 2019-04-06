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Два в одному: Oppo запатентувала дизайн смартфона з висувним екраном

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Новий патент компанії Oppo вражає - фото 1
Новий патент компанії Oppo вражає / Neowin

Виробники смартфонів не перестають вражати. Ми вже бачили гаджети з висувним модулем камери, але Oppo пішла ще далі. У компанії розробили пристрій з висувним додатковим екраном. Таке рішення вже було запатентоване компанією.

У патентній заявці описується смартфон, який містить додатковий дисплей, захований всередині корпусу пристрою. При цьому блок додаткового дисплея може підніматися вгору або висовувати вбік (горизонтальний слайдер). Цікаво, що фронтальну камеру, сенсори і розмовний динамік пропонують розмістити у верхній рамці над основним дисплеєм, не вдаючись до застосування вирізів або отворів.

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Два в одному: Oppo запатентувала дизайн смартфона з висувним екраном - фото 319114

Існує кілька різних і унікальних варіантів використання додаткового екрана. Наприклад, при перегляді медіаконтенту або запуску ігор в повноекранному режимі на основному дисплеї, допоміжний екран може використовуватися для розміщення органів управління або додаткових програм. Або ж у разі конструкції горизонтального слайдера на додатковий дисплей можна вивести екранну клавіатуру.

Два в одному: Oppo запатентувала дизайн смартфона з висувним екраном - фото 319115
Два в одному: Oppo запатентувала дизайн смартфона з висувним екраном - фото 319113

Поки немає відомостей, чи планує Oppo вивести на ринок комерційний зразок смартфона в одному з запатентованих варіантів дизайну.

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Джерело: Gizmochina
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