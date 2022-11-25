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"Два незнайомці": LOBODA презентувала чергову ліричну пісню українською
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Співачка Світлана Лобода записала нову україномовну пісню про взаємини між двома – "Два незнайомці". Слухайте музичну прем'єру!
Світлана Лобода розповідає, що останнім часом її рятує творчість і ось що з цього вийшло...
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Кожна пісня має свою історію і свою долю. "Два незнайомці" з'явилась в момент, коли життя здавалось суцільними руїнами. В ній я чула крихку надію і якийсь світлий сум… Війна оголила найбільш болючі місця і перетворила в незнайомців тих, кого я колись вважала близькими людьми. А багато з тих, хто ще вчора був незнайомцем, став частиною мого життя. Любов – єдине, на що залишається сподіватись сьогодні у світі, де так багато зла. І нехай ваші кохані люди ніколи не стануть вам чужими…", – йдеться в описі до пісні.
Слухати пісню LOBODA – ДВА НЕЗНАЙОМЦІ:
Слова пісні LOBODA – ДВА НЕЗНАЙОМЦІ:
Два незнайомці на кухні,
Згоріла кава і зіпсована сукня.
Всі почуття, можливо, зовсім відсутні,
І сльози твої нікого не засмутять.
Де наше майбутнє? І як це забути?
І ми обидва знаємо, що з нами буде.
Ми по кутах, але так сильно прикуті.
Тепер, лише ми,
Незнайомці на кухні.
Просто скажи,
Чому підходимо завжди до межі?
Навіщо всі слова ховати в брехні?
І якщо думаєш, що сенс не знайти,
Чому ж не піти?
І куди бігти, як розбиті ліхтарі.
Є, що втрачати, коли всесвіт мій - це ти.
Скажи мені, що хочеш, тільки не мовчи.
Те, що тримаєм ми глибоко в собі.
Два незнайомці на кухні,
Згоріла кава і зіпсована сукня.
Всі почуття, можливо, зовсім відсутні,
І сльози твої нікого не засмутять.
Де наше майбутнє? І як це забути?
І ми обидва знаємо, що з нами буде.
Ми по кутах, але так сильно прикуті.
Тепер, лише ми,
Незнайомці на кухні.
Час, як пісок. В кімнаті дим.
Як уві сні, ми знову вдвох,
але тут одні.
За нашим вікном, як не крути,
Ми не разом.
І як нам далі бути? Поясни.
І куди бігти, як розбиті ліхтарі.
Є, що втрачати, коли всесвіт мій - це ти.
Скажи мені, що хочеш, тільки не мовчи.
Те, що тримаєм ми глибоко в собі.
Два незнайомці на кухні,
Згоріла кава і зіпсована сукня.
Всі почуття, можливо, зовсім відсутні,
І сльози твої нікого не засмутять.
Де наше майбутнє? І як це забути?
І ми обидва знаємо, що з нами буде.
Ми по кутах, але так сильно прикуті.
Тепер, лише ми,
Незнайомці на кухні.
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