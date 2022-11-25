"Два незнайомці": LOBODA презентувала чергову ліричну пісню українською

Співачка Світлана Лобода записала нову україномовну пісню про взаємини між двома – "Два незнайомці". Слухайте музичну прем'єру!

Світлана Лобода розповідає, що останнім часом її рятує творчість і ось що з цього вийшло...

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Кожна пісня має свою історію і свою долю. "Два незнайомці" з'явилась в момент, коли життя здавалось суцільними руїнами. В ній я чула крихку надію і якийсь світлий сум… Війна оголила найбільш болючі місця і перетворила в незнайомців тих, кого я колись вважала близькими людьми. А багато з тих, хто ще вчора був незнайомцем, став частиною мого життя. Любов – єдине, на що залишається сподіватись сьогодні у світі, де так багато зла. І нехай ваші кохані люди ніколи не стануть вам чужими…", – йдеться в описі до пісні.

Слухати пісню LOBODA – ДВА НЕЗНАЙОМЦІ:

Слова пісні LOBODA – ДВА НЕЗНАЙОМЦІ:

Два незнайомці на кухні,

Згоріла кава і зіпсована сукня.

Всі почуття, можливо, зовсім відсутні,

І сльози твої нікого не засмутять.

Де наше майбутнє? І як це забути?

І ми обидва знаємо, що з нами буде.

Ми по кутах, але так сильно прикуті.

Тепер, лише ми,

Незнайомці на кухні.



Просто скажи,

Чому підходимо завжди до межі?

Навіщо всі слова ховати в брехні?

І якщо думаєш, що сенс не знайти,

Чому ж не піти?



І куди бігти, як розбиті ліхтарі.

Є, що втрачати, коли всесвіт мій - це ти.

Скажи мені, що хочеш, тільки не мовчи.

Те, що тримаєм ми глибоко в собі.



Два незнайомці на кухні,

Згоріла кава і зіпсована сукня.

Всі почуття, можливо, зовсім відсутні,

І сльози твої нікого не засмутять.

Де наше майбутнє? І як це забути?

І ми обидва знаємо, що з нами буде.

Ми по кутах, але так сильно прикуті.

Тепер, лише ми,

Незнайомці на кухні.



Час, як пісок. В кімнаті дим.

Як уві сні, ми знову вдвох,

але тут одні.

За нашим вікном, як не крути,

Ми не разом.

І як нам далі бути? Поясни.



І куди бігти, як розбиті ліхтарі.

Є, що втрачати, коли всесвіт мій - це ти.

Скажи мені, що хочеш, тільки не мовчи.

Те, що тримаєм ми глибоко в собі.



Два незнайомці на кухні,

Згоріла кава і зіпсована сукня.

Всі почуття, можливо, зовсім відсутні,

І сльози твої нікого не засмутять.

Де наше майбутнє? І як це забути?

І ми обидва знаємо, що з нами буде.

Ми по кутах, але так сильно прикуті.

Тепер, лише ми,

Незнайомці на кухні.

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