Два екрани вціліли: Nubia X перевірили на міцність

Відеоблогер Зак Нільсон протестував на міцність один із найбільш незвичайних смартфонів 2018 року – Nubia X. Головною фішкою апарату стала відсутність фронтальної камери, що дозволило зробити мінімальні рамки навколо екрану.

А для того, щоб користувачі могли робити селфі, на зворотному боці крім подвійної камери зі світлосильною оптикою розташувався додатковий дисплей. Блогер з'ясував, чи вплинула незвичайна конструкція на надійність пристрою.

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Nubia X отримала по екрану з кожного боку, спереду та ззаду, тому природно, що їх прикриває загартоване скло. Тестування показало, що вкривається подряпинами воно так само, як і в інших флагманів останніх років: ключі та дріб'язок покриттю не страшні, але щось більш тверде можна залишити сліди.

Рама виконана з анодованого алюмінію, на якому добре видно будь-які пошкодження. На кожній бічній грані розташований сканер відбитків пальців, який продовжує нормально працювати, навіть якщо його сильно подряпати.

Коли блогер намагався зігнути смартфон, апарат лише трохи піддався, але відразу ж прийняв вихідне положення, а екрани залишилися цілими. Нільсон також зазначив, що якщо один дисплей смартфона розіб'ється, то завжди залишиться другий.

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