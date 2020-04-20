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Дуже здивований собака розсмішив мережу: відео

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Здивований лабрадор - фото 1
Здивований лабрадор

Господарі собак знають, що ці чотирилапі бувають неймовірно емоційними. Особливо яскраво це проявляється саме тоді, коли улюбленці відчувають провину. Так трапилось і з героєм цього ролика!

На платформі Reddit користувач з ніком paolols поділився кумедним відео з емоційним собакою, яке стрімко набирає популярність. За лічені години допис переглянули понад 36 тисяч осіб, а ще більше як 600 залишили коментарі. А все тому, що господар розповідає щось пухнастику, а той демонструє всі відтінки здивування.

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Як зазначили в коментарях, слова власника цього харизматичного пса можна перекласти так: "Ти бачив, що сусідська собака вагітна? Ти не знав, що це трапилось, так?". Це додає ще більше барв відео.

his reaction is priceless dead from r/WatchPeopleDieInside

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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