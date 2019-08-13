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Бренд зробив незвичайні шорти для чоловіків: одягти ТАКЕ зважиться не кожен

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Цей фешн не для людей зі слабкими нервами - фото 1
Цей фешн не для людей зі слабкими нервами / amazon

Бренд одягу запропонував свій погляд на чоловічий фешн і розробив незвичайні шорти для пляжу. Привернути увагу таким луком не складно, от тільки відгуки можуть бути найнесподіваніші.

PrettyLittleThing вигадав, як поєднати приємне з корисним, і запропонував чоловікам літній модний варіант, який трохи збентежив користувачів твіттера.

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Щоправда, у такому одязі можна випадково побачити навіть більше, ніж хотілося б, та й сам наряд виглядає дуже екстравагантно. Чотири слова: прозорі водонепроникні пляжні шорти.

Бренд зробив незвичайні шорти для чоловіків: одягти ТАКЕ зважиться не кожен - фото 347522
Бренд зробив незвичайні шорти для чоловіків: одягти ТАКЕ зважиться не кожен - фото 347521

"Наступне покоління прозорих пляжних шортів вже тут! Водонепроникні прозорі шорти залишать вибір повністю на ваш розсуд: або ви одягаєте барвисті плавки під низ, або йдете голими для розваги"

Бренд зробив незвичайні шорти для чоловіків: одягти ТАКЕ зважиться не кожен - фото 347523

Бренд зробив незвичайні шорти для чоловіків: одягти ТАКЕ зважиться не кожен - фото 347524

Купити модні шорти можна за ціною 27 доларів (майже 680 грн). У вбранні є невелика підкладка лаймового кольору, і це, судячи з реклами, не єдина перевага.

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Джерело: urbanasia
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