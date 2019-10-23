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Дуже стійка дівчина у барі вразила мережу: відео

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Дівчина у барі стала зіркою Reddit - фото 1
Дівчина у барі стала зіркою Reddit

Користувачі не можуть втримати здивування та усмішку від дуже міцної дівчини на барі та дуже емоційного парубка поряд. Вочевидь, її вечір буде дуже веселим, а його життя вже ніколи не буде таким, як раніше.

На платформі Reddit користувач з ніком Doctor____President поділився епічним відео із одного з барів, на якому дівчина демонструє свою стійкість до спиртного. За короткий час допис почав підійматись у тренди та зібрав більш як 19 тисяч переглядів і понад 400 коментарів.

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А все тому, що головна героїня залпом випиває кілька склянок спиртного, а "вишенькою та торті" стала ще й пляшка алкоголю. Проте не лише дівчина привернула увагу коментаторів, а й хлопець, який за нею спостерігав, бо на його обличчі промайнули всі можливі емоції.

That's a look of serious concern from r/youseeingthisshit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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