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Дуже схудла після розлучення Майлі Сайрус шокувала фанатів

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Майлі Сайрус - фото 1
Майлі Сайрус / novy

26-річна співачка Майлі Сайрус відпочиває разом з мамою і сестрою в національному парку Зайон в штаті Юта. Співачка поділилася ефектними кадрами, які змусили фанатів хвилюватися.

За короткий проміжок часу Майлі пережила відразу два розставання. Спочатку вона розлучилася з актором Ліамом Хемсвортом, а потім розірвала відносини з Кейтлін Картер.

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Співачка вирішила привести думки до ладу і вирушила в сімейну відпустку. Зірка опублікувала кадри, на яких постала в чорному кроп-топі і джинсових шортах. Фоловери звернули увагу, що Сайрус виглядає занадто худою. Вони відзначили, що у артистки випирають ребра, а руки стали тонкими як тростинки.

Дуже схудла після розлучення Майлі Сайрус шокувала фанатів - фото 357940

Майлі залишилася байдужою до коментарів. Вона поділилася новим фото, де постала в купальнику. Щоправда, співачка вибрала ракурс, на якому її тіло не виглядає надто виснаженим. Місяць тому Майлі оголосила про розлучення. Співачка пішла від чоловіка до блогерки Кейтлін Картер. Пара навіть встигла з'їхатися, але буквально днями стало відомо про їхній розрив.

Дуже схудла після розлучення Майлі Сайрус шокувала фанатів - фото 357939

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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