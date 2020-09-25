Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Дуже по-осінньому: як приготувати лазанью з гарбузом

  • 13
Смачна лазанья - фото 1
Смачна лазанья / pinterest

Пропонуємо вам на замітку дуже апетитний і вельми простий рецепт приготування лазаньї з гарбузом. Це яскрава і соковита страва з ароматом осені для дорослих і дітей!

Нам знадобиться: гарбуз 1 кг, яблука 2-4 шт, мускатний горіх 1 щіпка, яйце 1 шт, вершки 100 мілілітрів, сир 100 г, листя лазаньї 16-18 шт, вершкове масло 100 г, борошно 300 г, молоко 300 мілілітрів, сіль, перець.

І ще: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик

Як приготувати осінню лазанью:

  1. Насамперед треба зайнятися гарбузом. Його потрібно вимити, обсушити і нарізати шматочками. Приблизно дві третини всього гарбуза викласти на деко і відправити в духовку (можна на сковороду). Запекти трохи до м'якості, а потім остудити. Акуратно зняти шкірку і викласти м'якоть в чашу блендера. Додати яйце, трохи сиру і вершки.
  2. Для аромату додати мускатний горіх і збити масу до стану густого пюре. Підсолити до свого смаку. Частину гарбуза нарізати невеликими кубиками і з'єднати з яблуками. Викласти на пательню з невеликою кількістю вершкового масла і обсмажити трохи до м'якості.
  3. Невід'ємною частиною лазаньї є соус. Для його приготування в розтоплене вершкове масло потрібно всипати борошно і ретельно перемішати. Влити поступово молоко, продовжуючи перемішувати, щоб соус був однорідним. Залишилося додати в нього трохи тертого сиру, а також сіль, перець, мускатний горіх.
  4. На дно форми викласти трохи соусу (для більш однорідної консистенції його можна збити блендером) і листя лазаньї. Змастити гарбузовим пюре. Викласти невелику кількість начинки. Полити соусом. Накрити другим шаром листя лазаньї і повторити шари до закінчення інгредієнтів. Верх залити залишками соусу і присипати тертим сиром, щоб утворилася апетитна скоринка.
  5. Форму відправити в розігріту духовку мінімум на 30 хвилин. Коли лазанья з гарбузом в домашніх умовах стала зверху зараженою, форму можна дістати з духовки і дати охолонути близько 10-15 хвилин. Потім можна різати і подавати до столу. Смачного!
Дуже по-осінньому: як приготувати лазанью з гарбузом - фото 427394

Це цікаво: Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1273
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 10386
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 141
Загрузка...
Новини