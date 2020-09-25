Дуже по-осінньому: як приготувати лазанью з гарбузом

Пропонуємо вам на замітку дуже апетитний і вельми простий рецепт приготування лазаньї з гарбузом. Це яскрава і соковита страва з ароматом осені для дорослих і дітей!

Нам знадобиться: гарбуз 1 кг, яблука 2-4 шт, мускатний горіх 1 щіпка, яйце 1 шт, вершки 100 мілілітрів, сир 100 г, листя лазаньї 16-18 шт, вершкове масло 100 г, борошно 300 г, молоко 300 мілілітрів, сіль, перець.

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Як приготувати осінню лазанью:

Насамперед треба зайнятися гарбузом. Його потрібно вимити, обсушити і нарізати шматочками. Приблизно дві третини всього гарбуза викласти на деко і відправити в духовку (можна на сковороду). Запекти трохи до м'якості, а потім остудити. Акуратно зняти шкірку і викласти м'якоть в чашу блендера. Додати яйце, трохи сиру і вершки. Для аромату додати мускатний горіх і збити масу до стану густого пюре. Підсолити до свого смаку. Частину гарбуза нарізати невеликими кубиками і з'єднати з яблуками. Викласти на пательню з невеликою кількістю вершкового масла і обсмажити трохи до м'якості. Невід'ємною частиною лазаньї є соус. Для його приготування в розтоплене вершкове масло потрібно всипати борошно і ретельно перемішати. Влити поступово молоко, продовжуючи перемішувати, щоб соус був однорідним. Залишилося додати в нього трохи тертого сиру, а також сіль, перець, мускатний горіх. На дно форми викласти трохи соусу (для більш однорідної консистенції його можна збити блендером) і листя лазаньї. Змастити гарбузовим пюре. Викласти невелику кількість начинки. Полити соусом. Накрити другим шаром листя лазаньї і повторити шари до закінчення інгредієнтів. Верх залити залишками соусу і присипати тертим сиром, щоб утворилася апетитна скоринка. Форму відправити в розігріту духовку мінімум на 30 хвилин. Коли лазанья з гарбузом в домашніх умовах стала зверху зараженою, форму можна дістати з духовки і дати охолонути близько 10-15 хвилин. Потім можна різати і подавати до столу. Смачного!

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