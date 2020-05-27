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Дуже комфортно: мережу підкорили коти на вівцях (фото)

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Ці коти розбурхали мережу - фото 1
Ці коти розбурхали мережу

Тварини регулярно займають топові місця в інтернеті, адже часто поводяться надто дивно і мають дуже кумедний або милий вигляд. Однак ці пухнастики зуміли добряче здивувати!

На платформі Reddit користувач з ніком Pedrica1 поділився епічним фото з котами та з вівцями, яке за лічені години привернуло чимало уваги. Допис зібрав понад 8 тисяч балів та 50 коментарів, а все тому, що про таку дружбу у тваринному світі навряд чи хтось здогадувався.

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На фото можна побачити двох овець, на яких зручно вмостились кілька котів. Здається, це ідеально для всіх тварин, адже коти заспокійливо мурчать, а вівці створюють дуже тепле місце для сну.

that looks so comfy from r/AnimalsBeingBros

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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