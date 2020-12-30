Дуже драматично: засмучений пес підкорив Reddit (відео)

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже інколи їхня поведінка та вигляд можуть підняти настрій або спантеличити за кілька секунд. Так трапилось і з цим собакою!

На платформі Reddit користувач з ніком oohzooey поділився кумедним відео зі своїм собакою, який дуже засмутився через улюблену іграшку. За короткий час допис піднявся у топи, зібравши понад 20 тисяч балів та більше сотні коментарів.

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"Розповідає мені про те, як загубив свій м'ячик під диваном", – відзначив автор, пояснюючи, чому улюбленець так сумно завиває біля зловісних меблів, які вкрали його забавку. Здається, це найдраматичніший пес, якого за останній час бачили у мережі.

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