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Дуже дивні справи: стало відомо про роботу над четвертим сезоном

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Дуже дивні справи продовжаться - фото 1
Дуже дивні справи продовжаться

Якщо вам надзвичайно сильно сподобався серіал "Дуже дивні справи", то у нас для вас є щонайменше одна гарна новина: його продовжать.

Принаймні про це стрімінговий сервіс Netflix оголосив на YouTube-каналі серіалу.

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Судячи з відео, опублікованому на YouTube, основні події серіалу розгортатимуться в інший локації. Напис наприкінці ролика говорить: "Ми більше не в Хокінсі".

Поряд з цим, компанія Netflix заявила, що над серіалом продовжать працювати Метт і Росс Даффер.

Про дату виходу четвертого сезону "Дуже дивних справ" поки нічого не відомо, але, з огляду на зайнятість акторів у інших проєктах, реліз може бути запланований на друге півріччя 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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