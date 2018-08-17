Дуже активний цуцик став зіркою мережі: відеофакт

Користувачі не можуть втримати сміх від кумедного цуцика, який отримав омріяну іграшку.

На платформі Reddit користувач з ніком icant-chooseone поділився епічним відео з йоркширським тер'єром, якому купили величезну іграшку. За короткий час допис опинився у топі, адже всього за 6 годин його побачили понад 25 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі. А все тому, що забавка для собаки трохи більша, аніж сам пес. Але це не завадило пухнастику самостійно винести її з магазину. Зацініть!

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