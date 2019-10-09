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Дуууже довгий: представлений смартфон нового типу з витягнутим екраном

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Essential Phone - фото 1
Essential Phone / techradar

Як виглядає смартфон Essential Phone створений компанією "батька" операційної системи Android Енді Рубіна.

Телефон мав, як здавалося спочатку, колосальний потенціал, але, провалився в продажах і був знятий з виробництва. Після повідомлень про продаж бізнесу і скорочення персоналу багато хто вирішив, що історія Essential Products закінчилася, але ні.

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Енді Рубін опублікував безліч фотографій вельми незвичайного концептуального смартфона Project Gem, який в підсумку може виявитися тим самим Essential Phone 2. Його головна особливість – неймовірно витягнутий екран.

Виробники вже давно експериментують з формфакторами. Кожен намагається винайти новий "iPhone", який переверне ринок смартфонів. Пропонуємо вашій увазі фотографії, що демонструють безліч ранніх прототипів смартфона Project Gem у різних кольорах корпусу.

Дуууже довгий: представлений смартфон нового типу з витягнутим екраном - фото 360622

Дуууже довгий: представлений смартфон нового типу з витягнутим екраном - фото 360623

Дуууже довгий: представлений смартфон нового типу з витягнутим екраном - фото 360624

Дуууже довгий: представлений смартфон нового типу з витягнутим екраном - фото 360625

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Джерело: techradar
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