Душа: трейлер нового мультфільму про життя після смерті від Pixar

У мережі з'явився трейлер зворушливого мультфільму "Душа" (Soul), який розповідає про життя на тому світі. Новинка від творця "Коко" точно не залишить вас байдужими. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Pixar потішила трейлер до нового мультфільму під назвою "Душа" (Soul), дата виходу якого запланована вже на 19 червня. Картина від Піта Доктера (Коко) пропонує власну версію того, куди ж душа потрапляє після смерті.

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Сюжет розгортається навколо шкільного вчителя музики, який живе джазом та навіть отримує пропозицію виступити в одному з клубів. Але у цей момент щастя він помирає та потрапляє в інший світ душ. Він не хоче прощатись зі своїм життям та випадково потрапляє у проміжний простір, де душ готують до відправлення у реальний світ. Тут головний герой знайомиться із душею 22, яка зовсім не у захваті від людського буття. Він вирішує переконати майбутню людину у тому, що жити справді варто.

Душа, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

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