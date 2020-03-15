На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Душа: трейлер нового мультфільму про життя після смерті від Pixar
-
- 39
У мережі з'явився трейлер зворушливого мультфільму "Душа" (Soul), який розповідає про життя на тому світі. Новинка від творця "Коко" точно не залишить вас байдужими. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Pixar потішила трейлер до нового мультфільму під назвою "Душа" (Soul), дата виходу якого запланована вже на 19 червня. Картина від Піта Доктера (Коко) пропонує власну версію того, куди ж душа потрапляє після смерті.
І ще: Підключені: трейлер нового мультику від творців Гравіті Фолз
Сюжет розгортається навколо шкільного вчителя музики, який живе джазом та навіть отримує пропозицію виступити в одному з клубів. Але у цей момент щастя він помирає та потрапляє в інший світ душ. Він не хоче прощатись зі своїм життям та випадково потрапляє у проміжний простір, де душ готують до відправлення у реальний світ. Тут головний герой знайомиться із душею 22, яка зовсім не у захваті від людського буття. Він вирішує переконати майбутню людину у тому, що жити справді варто.
Душа, дивитись трейлер мультфільму онлайн:
Читайте також: Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
16:2550-річна Дженніфер Лопес похизувалась стрункими ногами без штанів
-
15:50У мережі стало вірусним епічне відео з прем'єром Норвегії через коронавірус
-
15:27Україна закриває кордони: які КПП будуть працювати під час карантину
-
14:52Мережа KFC прибрала з обігу рекламу, де облизують пальці: відео
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
13:50Жінки і ці дні: кумедне відео від хлопця підкорило Reddit
-
13:22На хлопський розум: професорка показала, чому потрібно мити руки (відео)
-
12:51Зваблива Алессандра Амброзіо вразила ідеальною фігурою
-
12:27Найстійкіші знаки Зодіаку, яких неможливо "зламати"
-
11:52Душа: трейлер нового мультфільму про життя після смерті від Pixar
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
10:51Коли застряг: епічне відео з котом розсмішило мережу
-
10:29Художниця з Південної Кореї робить незвичайні прямокутні тату (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:53Популярна фітоняшка показала пікантні фото в бікіні
-
09:31Погода в Україні 15 березня: точний прогноз по містах
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
-
08:30У мережі показали новий бюджетний седан Hyundai
-
08:13Чому морська вода так необхідна для людини
- 14 березня
-
21:53Розробники Pokemon Go адаптували гру під епідемію коронавірусу: що змінилось
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
21:0015 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Хакери активно використовують паніку навколо коронавірусу для крадіжки даних
-
20:21Що готують бабусі по всьому світу: апетитні фото, які розпалюють апетит
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
- 14 березня
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
-
15:41Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують
-
12:20Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта
-
10:22Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури
-
07:14Погода в Україні 13 березня: похолодання та дощі
- 12 березня
-
21:545 знаків Зодіаку, які ніколи не вибачаються
-
19:14Як швидко прибрати у квартирі: топ крутих і корисних гаджетів
-
16:21Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
-
14:15Як ефективно працювати вдома під час карантину: поради з власного досвіду
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні