До Місяця: трейлер нового мультфільму від Netflix

У мережі з'явився трейлер мультфільму До Місяця (Over the Moon), який вже незабаром вийде на Netflix. Новий проєкт точно сподобається і дітям, і дорослим. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер до нового мультфільму До Місяця (Over the Moon), дата виходу якого запланована на осінь 2020.

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Це вже третій анімаційний проєкт від платформи (в мережі вже є "Клаус" та "Сім'я Віллоубі"), який вийде у світ і точно зможе позмагатись за Оскар.

Сюжет розповідає про маленьку китаянку Фей Фей, яка вирішує відшукати Місячну Богиню. Для цього вона самостійно на подвір'ї будує ракету та готова дістатись до іншого боку Місяця.

До Місяця, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

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