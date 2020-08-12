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Дівчина у басейні показала, яку ілюзію створює вода (відео)
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Туристка просто насолоджувалась відпочинком у басейні і випадково стала прикладом того, як через воду заломлюється зображення. Це варто побачити!
На платформі Reddit користувач з ніком James_A-1 поділився ефектним відео з готельного комплексу 7Pines Kempinski Ibiza в Іспанії, яке стрімко стало популярним. За короткий час допис зібрав понад 33 тисячі балів та понад 600 коментарів. А все через дівчину у червоному купальнику, яка сміливо прямувала до скляного бортика басейну.
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І поки хтось оцінював уміння головної героїні плавати, інші побачили, які ілюзії може створювати вода. Якщо ви не звернули увагу, то голова та тіло, здається, розміщуються далеко один від одного. Але це все лише ілюзія зображення через воду.
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