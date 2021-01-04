Adobe припинив підтримку одного зі своїх популярних сервісів

Компанія Adobe запланувала припинення підтримки свого відомого ПЗ Flash після 31 грудня 2020 року. Отже, 2020 рік завершився, а разом з ним пішов в історію і Adobe Flash.

Вже 1 січня 2021 року браузери почали відключати Flash. Корпорація Microsoft заблокує його в більшості версій Windows. Сама компанія Adobe почне блокувати Flash-контент з 12 січня.

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Мультимедійна платформа Adobe Flash мала важливе значення в історії інтернету. Вона дозволяла створювати мультимедійний та інтерактивний контент для сайтів: починаючи простими анімованими банерами, закінчуючи вебдодатками і іграми. Flash-контент набув широкого поширення, що призвело до тривалого його використання.

Розробники деяких браузерів почали відмовлятися від Adobe Flash ще близько 10 років тому. У 2015 році Adobe звернулася до розробників з проханням перейти на стандарт HTML5. А вже в 2017 році сама компанія Adobe оголосила про припинення підтримки Flash в недалекому майбутньому.

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