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Дуров анонсував групові відеодзвінки у Telegram: коли з'явиться нова функція
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Творець месенджера Telegram Павло Дуров анонсував групові відеодзвінки в Telegram. Вони з'являться у травні.
За словами засновника Telegram, в групових дзвінках буде все, що юзери чекають від сучасного сервісу для відеоконференцій. При цьому буде простий користувацький інтерфейсна рівні Telegram.
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Дуров заявив, що відео в голосових чатах зроблять Telegram потужною платформою для групових відеодзвінків. Він також розповів, що Telegram тестує вебверсію програми, яку додадуть найближчим часом.
Точної дати Павло Дуров не назвав, проте пообіцяв, що зовсім скоро з'явиться більше подробиць.
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