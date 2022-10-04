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"Дударик" та друзі" збиратимуть кошти на безпілотник для 24 ОМБР у театрі Заньковецької

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"Дударик" та друзі" збиратимуть кошти на безпілотник для 24 ОМБР у театрі Заньковецької - фото 1

25 жовтня та 22 листопада у театрі Марії Заньковецької відбудеться концерт "Дударик» та друзі". Усі кошти від продажу квитків буде скеровано на придбання безпілотника для 24 ОМБР, повідомили в Дударику.

У концертах візьмуть участь: Соломія Чубай, Олег Онещак, Марія Онещак, Наталя Рибка-Пархоменко, Микола Береза, Олександра Люта, Юрій Йосифович, Уляна Горбачевська, Віталій Боднар, Марія Онещак. Рок-оркестра, музики оркестру, Дударик-Forever. У програмі найкраще з репертуару Дударика і гостей, поезія, пісні та імпровізації.

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Як відомо, Національна академічна хорова капела "Дударик", досягши загальносвітового визнання та набувши незаперечного авторитету, щоразу у кожному виступі підтверджує свій унікальний рівень. Як підтвердження цього – Національна премія ім. Тараса Шевченка, яка є найвищою урядовою нагородою в галузі культури, та інші численні нагороди.

Капела не тільки еталонно інтерпретує загальновизнані у світі класичні шедеври, але й формує унікальний український варіант їхнього прочитання – сповнений красою тембрів, вражає багатством динамічної палітри.

Кожен виступ "Дударика" – це свято високого духа, внесок до мистецької скарбниці людства.

'Дударик' та друзі' збиратимуть кошти на безпілотник для 24 ОМБР у театрі Заньковецької - фото 513996

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