"Дударик" вирушив у черговий благодійний тур містами Європи

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" вирушила у концертний благодійний тур країнами Європи. Хористи гастролюватимуть у Польщі, Німеччині, Австрії, повідомили в капелі.

Нагадаємо, "Дударик" із друзями оголосив мистецький марафон для підтримки ЗСУ. На меті придбання безпілотника для 24 ОМБР.

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Усі зібрані кошти використають на придбання безпілотника для 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

8 благодійних концертів, міжнародний фестиваль із хорами з Франції, Фінляндії, Німеччини та Австрії. У Мюнхені та Відні співатимемо із зірковими друзями – Зоряною Кушплер і Сергієм Магерою! Та насамперед дякуємо нашим ЗСУ, що маємо змогу концертувати, вчитись і жити! Дударик виховує по-козацьки, тому знаємо, що коли є до чого жага, то кипить в руках робота", – зазначили Дударики.

Капела дякує Фонду Козицького, який надав автобус для здійснення туру. Завдяки цьому вдасться зекономити щонайменше 4 тисячі доларів, які будуть передані на безпілотник. Також Дударики дякують Львівська обласна державна адміністрація та Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА за сприяння.

25 жовтня і 22 листопада у театрі Марії Заньковецької відбудуться концерти о 19:00. З хористами на сцені виступатимуть Соломія Чубай, Олег Онещак, Наталя Рибка-Пархоменко, Микола Береза, Олександра Люта, Юрій Йосифович, Уляна Горбачевська, Віталій Боднар. Рок-оркестра, музики оркестру, Дударик-Forever. Усі кошти від продажу квитків буде скеровано на придбання безпілотника для 24 ОМБР. Квитки та подробиці скоро!

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