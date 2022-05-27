Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Дударик презентує новий проєкт "Прийняття": співають пісні, які росіяни вкрали в українців

  • 51
Дударик презентує новий проєкт "Прийняття": співають пісні, які росіяни вкрали в українців - фото 1

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала новий проєкт "Прийняття". Це проєкт про вкрадені росіянами пісні й твори Тараса Шевченка, повідомили у капелі.

Цей проєкт під гаслом "Шевченко revolution" готувався для представлення 8-9 березня. Зараз це медійний проєкт на підтримку ЗСУ. 26 травня відбулась презентація першої пісні проєкту – "Знамено" Володимира Івасюка та Олеся Гончара.

І ще: Дударик заспівав гімн ОУН, щоб подякувати Героям і для підняття бойового духу (ВІДЕО)

Щочетверга о 14:00 на YouTube-каналі та у соцмережах колективу відбуватиметься презентація пісень, які поцупили у нашого народу росіяни.

Зібрані під час проєкту кошти перекажуть на потреби ЗСУ.

"Ми ідентифікуємо співанки, відшукуємо оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються капелою і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям. Ці пісні – манкурти і яничари, що були "в москалях": в московській і радянській, а по нині й в російській імперіях. Вони, як і увесь Український народ, перебували у рабстві довгі 3 століття. Цей період нашої національної ганьби – період перманентної руїни, духовного, культурного і ментального навіть не терору і геноциду – інцесту в шовіністичному угарі над Україною. Це період трьохсотлітньої Бучі та Маріуполя, Криму і Донецька з Луганськом. Ці пісні – в їх окраденій російській інтерпретації є безсилим свідченням мерзенного злочину, свідками та інструментом його скоєння", – прокоментував керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

Виконує Хорова капела Дударик та Віталій Боднар. Слухати пісню Володимир Івасюк – Знамено:

До теми: Замість дому – війна: БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили болючий кліп на пісню "24/02"

пропозиції партнерів
Новини