Дударик презентує новий проєкт "Прийняття": співають пісні, які росіяни вкрали в українців

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" презентувала новий проєкт "Прийняття". Це проєкт про вкрадені росіянами пісні й твори Тараса Шевченка, повідомили у капелі.

Цей проєкт під гаслом "Шевченко revolution" готувався для представлення 8-9 березня. Зараз це медійний проєкт на підтримку ЗСУ. 26 травня відбулась презентація першої пісні проєкту – "Знамено" Володимира Івасюка та Олеся Гончара.

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Щочетверга о 14:00 на YouTube-каналі та у соцмережах колективу відбуватиметься презентація пісень, які поцупили у нашого народу росіяни.

Зібрані під час проєкту кошти перекажуть на потреби ЗСУ.

"Ми ідентифікуємо співанки, відшукуємо оригінальний текст, далі твори аранжуються, розучуються капелою і презентуються в медіа для широкого загалу і на саркому москалям. Ці пісні – манкурти і яничари, що були "в москалях": в московській і радянській, а по нині й в російській імперіях. Вони, як і увесь Український народ, перебували у рабстві довгі 3 століття. Цей період нашої національної ганьби – період перманентної руїни, духовного, культурного і ментального навіть не терору і геноциду – інцесту в шовіністичному угарі над Україною. Це період трьохсотлітньої Бучі та Маріуполя, Криму і Донецька з Луганськом. Ці пісні – в їх окраденій російській інтерпретації є безсилим свідченням мерзенного злочину, свідками та інструментом його скоєння", – прокоментував керівник колективу, автор проєкту та диригент Дмитро Кацал.

Виконує Хорова капела Дударик та Віталій Боднар. Слухати пісню Володимир Івасюк – Знамено:

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